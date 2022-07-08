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追謎探險隊第5季:安地斯的失落之城

探索頻道 - 2022.07.08(五) 06:15PM 節目表
 
本集探尋南美洲的蒂瓦納庫文明。喬許來到位於玻利維亞的蒂瓦納庫遺址，其約建於西元前一百年，以巨大石牆、神祕符號和多重入口為特色，盛傳是在外星人協助下建造。

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