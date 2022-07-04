追謎探險隊第5季:水晶頭骨的傳說

傳奇探險家米契爾海吉斯在中美洲發掘出大名鼎鼎的水晶頭骨，主張頭骨出自前馬雅時期的某先進古文明之手。主持人喬許要與水晶頭骨的現任持有人比爾霍曼，一起追尋米契爾海吉斯的腳步，挖掘傳說背後的真相，探訪諸多馬雅與前馬雅遺址，揭開水晶頭骨之謎。