龍城工廈區原本是個工業區，廿年來，開始有不同範疇的創作人因它便宜的租金而進駐。這群人被稱作 KIDA (Kowloon Industrial District Artists)。近年上映的跳舞電影《狂舞派》及《狂舞派2》，幕前幕後有很多都是 KIDA。可是工廈近年加租急劇，背後其實就是地產商作祟，要把龍城轉型成商貿區。一天，他們收到一項工作邀請，要為龍城區注入街舞、音樂、塗鴉等元素的「優化計劃」- 『狂舞。街』…