火力全開第1季:海洋

世界上有千百萬種動物，不論是掠食者或獵物都具備自己的求生武器。海洋裡的動物也有許多戰鬥絕招，外型特異的蝦蛄有兩根功擊力超強的棒槌狀的附肢，只要一出擊就能打碎蟹殼，就連周圍的海水都會沸騰；而身為變形怪客的章魚則能化身成各種顏色和型態，融入環境之中躲避掠食者。