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金礦的賭注第12季:黃金紅利
探索頻道
- 2022.07.03(日) 06:15PM
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在本集中，天堂山下了大雨，導致礦砂泡水無法溜洗，東尼只好找出庫存的礦砂來應急；瑞克在尋找含金礦砂的途中意外提早挖出富金層，但他還沒有把大型洗礦機架好，陷入了該溜洗還是放棄的兩難；佛萊德洗礦機的溜洗槽提金率不佳，迫使他必須設法改善。
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