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死因無可疑
衛視電影台
- 2022.07.03(日) 09:30PM
保險經紀葉永信被神秘客戶指定跟進保單，在上門拜訪時，親眼目睹客戶兒子吊死在半空，正直的他認定客戶為詐取保險金而濫殺兒子，決心向這對夫婦——朱重德和沈子玲展開追查，憑一己之力將犯人繩之於法，沒料這顆正義的心剛好是敵人反擊的籌碼…
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