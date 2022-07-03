保險經紀葉永信被神秘客戶指定跟進保單，在上門拜訪時，親眼目睹客戶兒子吊死在半空，正直的他認定客戶為詐取保險金而濫殺兒子，決心向這對夫婦——朱重德和沈子玲展開追查，憑一己之力將犯人繩之於法，沒料這顆正義的心剛好是敵人反擊的籌碼…