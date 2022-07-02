製造的原理夢幻名車:寶馬i8

本集節目要介紹性能如超跑的油電混合車:寶馬i8.目前有很多電動車,都是標準的汽油動力車搭配電池和電動馬達.寶馬i系列的標語是"天生電動",因為這些車是專為電動傳動系統而打造.配有鷗翼式車門,從0加速到100公里只要4.4秒,寶馬i8兼具高級跑車的外觀與性能,擁有驚人的燃料經濟性,是非常罕見的新品種,那就是永續超跑.