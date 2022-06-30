法蘭克龍的傳說第1季:第6集

法蘭克這次要在印尼雅加達和泰國曼谷打擊非法動物交易。非法動物交易之所以盛行，部分是因為人類喜歡把各種珍禽異獸當成寵物。法蘭克認為這個問題是由兩個層面構成。一方面是窮人的無知，他們為了賺一點小錢，便去獵捕和販買野生動物。另一面是富人的貪婪和對權力的渴望，他們為了炫富，把原本棲息在自然界的野生動物當成寵物飼養。這些野生動物並未馴化，也不能適應人類的世界。在獵捕和販售過程中，很多野生動物都因而喪生。有些原本隨處可見的動物，現在已因此成了瀕危物種。