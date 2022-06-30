戴夫團隊決定在季終前五週，提前離開無礦地可開採的科羅拉多州，回到成軍首季開採的山貓溪礦區，力圖挖到價值百萬的黃金總量。在戴夫復墾原礦地的同時，傑森與KC談成了山貓溪全境的開採權，並和其他成員完成前置作業。儘管探勘時遭遇波折，他們首次秤金便獲得相當不錯的成果。