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家有囍事 2020

衛視電影台 - 2022.06.30(四) 09:30PM 節目表
 
游氏三兄弟一直巧用計謀警惡懲奸，一次誤會遇上了同道雷氏姊妹花，於是聯手佈局對抗黑幫頭目。過程中人人扮鬼扮馬，詭計百出將惡人繩之於法，合作過程亦令眾人的感情得以火速滋長，最終開花結果帶來了連環囍事 …

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