潛入最深海第1季:北極圈深海

維多與其團隊來到五大洋最終站的北冰洋。雖然北冰洋深海並非世界最深，海水卻比南冰洋更加寒冷，再加上熱泉噴口噴湧的高溫海水，在在讓限制因子號面臨艱難考驗。下潛過程中艙室一度漏水不止，被迫中途返回。究竟維多能否順利抵達北冰洋最深處，完成五大洋歷險的最後一塊版圖呢？