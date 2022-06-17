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潛入最深海第1季:北極圈深海
動物星球
- 今日 09:00PM
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維多與其團隊來到五大洋最終站的北冰洋。雖然北冰洋深海並非世界最深，海水卻比南冰洋更加寒冷，再加上熱泉噴口噴湧的高溫海水，在在讓限制因子號面臨艱難考驗。下潛過程中艙室一度漏水不止，被迫中途返回。究竟維多能否順利抵達北冰洋最深處，完成五大洋歷險的最後一塊版圖呢？
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