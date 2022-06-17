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探索頻道 - 今日 06:15PM 節目表
 
好萊塢大明星奧塔薇亞史班森，得知合作了近20年的髮型師蕾妮，在疫情的影響之下，失去了工作22年的美容院店面。為了報答蕾妮，奧塔薇亞找來克莉絲蒂與安特，將一輛破舊的校車，翻新為一輛全新的移動式美容院，除了讓她得以延續她的生意及慈善事業，更實現蕾妮長久以來的夢想。

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