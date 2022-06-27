索命掠食者第1季:使毒高手

在非洲古老又充滿野性的大地上，掠食者跟獵物日日上演著你死我活的戰役，能不能生存通常難以預料，掠食者要捕捉到獵物就需要具備完美的生存技能，不管是在乾旱的沙漠或濃密的森林裡，這些索命掠食者比如蛇，蜘蛛跟蠍子，都能製造毒液，透過毒牙或螫針，奪走獵物的性命或是癱瘓獵物，牠們名符其實就是非洲的化學殺手。