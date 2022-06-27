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- 2022.06.27(一) 06:15PM
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奧斯卡影后芮妮齊薇格的影藝公關兼多年事業夥伴南希萊德，與漸凍人症纏鬥多年並於2020年不幸辭世。生前她的兩位貼身看護，傑洛姆與傑洛德兄弟對她的照顧無微不至，令芮妮及一眾友人都覺得相當感激。為此，芮妮將在本集與兩位達人安特與克莉絲蒂，共同修復並改裝1969年的奧茲摩比422敞篷車和福特野馬越野車。不但要以車為禮向兩兄弟表達感謝之情，也同時紀念眾人與南希的情誼。
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