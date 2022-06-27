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毀天滅地

HITS Movies - 2022.06.27(一) 08:00PM 節目表
 
科南在邪惡皇后塔拉米斯的要求下，陪伴年輕貌美的公主尋找魔法寶藏。如果他帶著寶藏與公主安然歸來，皇后將信守諾言，將科南摯愛的薇拉莉亞復活。但他卻不知道皇后其實準備殺了他與公主，並用寶藏來摧毀人類。

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