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獵豹:落難狩獵者
動物星球
- 2022.06.26(日) 09:00PM
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獵豹在非洲大草原的生存本來就屈居下風，除了體型偏小無法打贏其他大型掠食者之外，近年來人類行為也威脅到這種體態完美的短跑好手。非洲大草原上還有很多大型掠食者、草食動物及鳥類，每天都在努力活下去，但現在，人類活動與氣候變遷更是威脅到了這些動物的生存。
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