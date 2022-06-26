功夫學徒第2季:中國海鮮第一縣

剩下的四名學徒來到福建省東山島進行準決賽。大夥搭船到名為「漁排」的漂浮漁場，立刻展開最有趣的面試任務：用餌和撈網捕魚。最後捕到最多條魚的富朗西科，得到培訓挑戰的優勢：比大家都多一位助手。而接下來的重頭戲培訓挑戰是舉辦海島市集，讓四位學徒各自規劃自己的攤位、找協力廠商、設計活動和促銷。市集開張當天下了一陣子的雨，使得學徒們的準備時間縮短、遊客人數減少。最後誰能賣出最多的當地產品，吸引最多遊客呢？