樂壇巨擘瑪麗布萊姬選上一輛低調樸素的新車，來報答十年來不離不棄的助理妮寇，為了符合妮寇謙遜的個性，安特無法在這輛山地路華大顯身手，外觀上幾乎只維持新車原樣，而克莉絲蒂找來內裝改造專家，將皮件、金屬融入原廠內裝設計，最終成果讓妮寇愛不釋手。