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探索頻道
- 2022.06.24(五) 06:15PM
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樂壇巨擘瑪麗布萊姬選上一輛低調樸素的新車，來報答十年來不離不棄的助理妮寇，為了符合妮寇謙遜的個性，安特無法在這輛山地路華大顯身手，外觀上幾乎只維持新車原樣，而克莉絲蒂找來內裝改造專家，將皮件、金屬融入原廠內裝設計，最終成果讓妮寇愛不釋手。
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