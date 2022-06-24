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詭扯

衛視電影台 - 2022.06.24(五) 09:30PM 節目表
 
休班警黑吃黑不果，被要挾於四十八小時內搶回兄弟偷走的鑽石贓物。跟著手機訊號走到偏僻的小村，卻不見兄弟的蹤影，只好與看似純樸卻奇怪的村民，展開一場鬥智，局面混亂不堪，還有女鬼跑來搗亂 …

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