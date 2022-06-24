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婚禮歌手
HITS Movies
- 2022.06.24(五) 08:00PM
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在這部精采的電影中，我們回到風格獨特的1980年代，懷有遠大抱負的搖滾歌手羅比哈特（亞當山德勒）擔任婚禮歌手為生，而他的未婚妻即將傷透他的心。在他被妻子在結婚典禮上放了鴿子後，他成為了每對新婚夫妻的噩夢…直到他意識到他可以從粗暴的未婚夫身邊拯救他的真愛（茱兒巴裏摩）。
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