Home > 頻道 > 教育/紀實 > 探索頻道 > ...

...

探索頻道 - 2022.06.23(四) 08:05PM 節目表
 
本集節目中，科羅拉多州的採金季即將進入尾聲，離本季黃金總量目標只差一步的圖林隊皆卯足全力做最後衝刺。不過同時，戴夫又把目標鎖定山貓溪，試圖達成百萬淘金季。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結