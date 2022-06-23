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新一輪全澳市民核酸檢測計劃
2022年6月23日上午9時至6月24日晚上12時
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探索頻道
- 2022.06.23(四) 08:05PM
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本集節目中，科羅拉多州的採金季即將進入尾聲，離本季黃金總量目標只差一步的圖林隊皆卯足全力做最後衝刺。不過同時，戴夫又把目標鎖定山貓溪，試圖達成百萬淘金季。
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