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黃飛鴻之英雄有夢
衛視電影台
- 2022.06.23(四) 09:30PM
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阿飛血氣方剛愛打架，與俠女阿春（王珞丹飾）有著兒女私情，與摯友赤火（井柏然飾）義氣當頭；阿飛為大義跑進黑幫當臥底，聯合孤兒幫粉碎在廣州碼頭販賣人口的黑虎幫，他卻逃不了犧牲愛情奉獻友情的厄運。
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