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浩劫重生

HITS Movies - 2022.06.23(四) 08:00PM 節目表
 
本片由湯姆漢克斯飾演查克諾倫，他是一名聯邦快遞專家，飛機失事後他被困在一座荒島，並得想辦法獨自求生，而後開啟了他尋找自我、改變身心靈的旅程。

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