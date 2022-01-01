荒野求生秘技第6季:傑克葛倫霍特集

好萊塢大明星傑克葛倫霍號稱當今好萊塢最健美的男星，曾擔綱演出""斷背山""與""鍋蓋頭""，演技頗受好評。他是荒野求生秘技的忠實觀眾，也對貝爾在野外的驚險求生躍躍欲試，因此他將前往冰島，與貝爾展開兩天的驚險之旅。冰島的北極圈邊緣盡是群山峻嶺，高聳冰河，更有歐洲最活躍的火山。兩人這次的目的地是一處冰河，它的下方就是E15火山，一年前它噴發出高達1千呎的熔融岩漿，讓大部分的歐洲覆蓋在一大片火山灰雲下。一下直升機，貝爾和傑克就被強風吹得東倒西歪，兩人迎風前進，往南邊的海岸目的地前進。一路行經冰雪融層，由於風勢過大，貝爾讓缺乏求生經驗的傑克走在前方，兩人用繩索綁在一起，貝爾從後面指引傑克前進的方向。由於兩人行經火山地帶，雪地下方有許多熔岩岩層，更在上面形成了大小不一的雪洞，因此他們必須盡量走上岩石，才能避免掉入洞裡。天色昏暗後，傑克與貝爾挖了一處雪洞，足以讓兩人過夜避寒，傑克並拿出他順手在飯店拿的巧克力，貝爾則用鋼絲球生火，兩人就用巧克力煮了風味獨特的熱可可來喝。第二天兩人面對前所未有的考驗，首先是得脫光衣服，只剩牛仔褲和靴子，渡過冰冷湍急的河流，在下河之前，貝爾甚至抓了一條蟲讓傑克補充蛋白質。驚險渡河後，更艱鉅的挑戰還在眼前，幽深危險的河流地峽，上方懸吊著一條橫越兩端的粗重繩纜。顯然兩人無計可施，只得用這種獵人用來運輸補給的繩索爬過地峽。貝爾率先行動，他教傑克要用特別的飛索橫渡法爬越。有懼高症的傑克原先想打退堂鼓，但後來仍決定放手一搏，最後終於成功抵達對岸。最後兩人利用直升機垂降繩索離開，這是傑克終生難忘的經驗，貝爾也與傑克建立了珍貴的兄弟情誼。