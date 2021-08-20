荒野求生秘技第6季:馬來半島

貝爾吉羅斯這次空降到馬來群島的偏僻小島，這裡隸屬地球上最大群島的一部份，幅員遼闊，幾乎與澳洲不相上下，貝爾將在此攀登陡峭岩面，設法自行製作工具獵捕野生動物，更得在沒有裝備的情況下深潛到30呎的海面下覓食。從高度一萬呎的飛機往下跳之後，迅速抵達時速130哩的終端速度，此時貝爾必須選擇降落在海面上，免得被暗礁割傷。登上兩側陡峭的小島後，貝爾的要務就是前往制高點，了解小島的地形地勢。登上制高點後，貝爾決定在海岸宿營，並發現了不遠處一座小島可當備用方案。貝爾首先製作避難所，利用攀爬植物繫緊漂流木，並立起火堆，設法在夜晚時吸引海面下的生物，不過首先貝爾發揮巧思，製作了一根有4根叉刺的魚叉，幸運抓到一條古氏新魟。吃飽的貝爾必須找到固定持續的淡水水源，才能確保自己的長期求生，因此他做了一個簡易竹筏，划到鄰近小島尋找可行資源。在這座他稱作野豬島的小島上，貝爾做了一個漏斗狀的馬來陷阱，成功獵捕到一頭原住民賴以維生的鬚豬，貝爾必須背著流血不止的鬚豬屍體游回原來的小島，這讓他擔心不已，因為鮮血可能引來鯊魚覬覦。把野豬肉製作成肉乾後，貝爾運用工具，讓自己無裝備潛水，成功潛入海底，捕到一隻活跳跳的螫蝦，但貝爾最大的隱憂還是找不到可飲用的淡水，因此他必須再度前往鬚豬生活的野豬島上尋找水源，幸運的他沿著沼澤一路往上尋，果然在山頂上找到許多淡水池塘，就此同時他也聽見漁船引擎聲，因此成功獲救。