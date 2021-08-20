動物社交圈第1季:友情

社會動物跟人類一樣，每天要花很多時間跟影響牠們生活的動物相處，所以在各個層面都少不了社交圈，這一集探討了斑馬，斑點鬣狗，螞蟻及狐?的社會生活，牠們為了生存，各自發展出不同的家庭體系，扮演不同的角色，有些靠分工合作，有些靠競爭，有些需要犧牲個人成就整個群體，而人類可以從動物界，進而瞭解家庭的重要性，從而學習如何跟野生動物和平共存。