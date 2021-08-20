動物社交圈第1季:友情

社會動物跟人類一樣，每天要花很多時間跟影響牠們生活的動物相處，所以在各個層面都少不了社交圈，這一集探討了斑馬，斑點鬣狗，螞蟻及狐?的社會生活，牠們為了生存，各自發展出不同的家庭體系，扮演不同的角色，有些靠分工合作，有些靠競爭，有些需要犧牲個人成就整個群體，而人類可以從動物界，進而瞭解家庭的重要性，從而學習如何跟野生動物和平共存。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。