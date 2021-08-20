單挑求生高手第2季:艾德Vs威爾羅德

艾德史塔福在中國陝西省巴山出戰威爾羅德，威爾的特長是原始的求生技能，甚至擔任過艾德的導師。這條由葛瑞亨菲設計的路線途經河谷、峭壁、石灰岩地形、竹林還有滲穴，也將兩位求生高手的體能和意志力逼向極限。這場師生對決最後到底鹿死誰手呢？
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
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