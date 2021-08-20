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單挑求生高手第2季:艾德Vs威爾羅德

探索頻道 - 今日 08:05PM 節目表
 
艾德史塔福在中國陝西省巴山出戰威爾羅德，威爾的特長是原始的求生技能，甚至擔任過艾德的導師。這條由葛瑞亨菲設計的路線途經河谷、峭壁、石灰岩地形、竹林還有滲穴，也將兩位求生高手的體能和意志力逼向極限。這場師生對決最後到底鹿死誰手呢？

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