單挑求生高手第2季:艾德Vs威爾羅德

艾德史塔福在中國陝西省巴山出戰威爾羅德，威爾的特長是原始的求生技能，甚至擔任過艾德的導師。這條由葛瑞亨菲設計的路線途經河谷、峭壁、石灰岩地形、竹林還有滲穴，也將兩位求生高手的體能和意志力逼向極限。這場師生對決最後到底鹿死誰手呢？