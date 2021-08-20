蜀山群山之中的昆侖山，掌門孤月大師與徒弟玄天宗相戀，事先預感邪惡的幽泉血魔會進攻昆侖，自知無力抵抗的她，為保天宗性命而借故趕他下山，並將昆侖秘藏武器「日月金輪」交付天宗，而自己則為血魔所殺。二百年後，邪惡力量再次侵犯正派，峨嵋開山祖師峨嵋真人，惟恐此戰傷及凡間，乃派大弟子丹辰子前往山下疏離凡間正在交戰的軍隊，在途中與程樂天、玄天宗相遇，卻意外發現血魔的秘密，並因而落入陷阱。