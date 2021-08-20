本片則是描述911事件中最後一架起飛的飛機「聯合航空93號班機」的故事，機上乘客克服恐懼起身反擊，不惜犧牲自己性命，阻止劫機客遂行恐怖攻擊的意圖。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。