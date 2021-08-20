Home > 頻道 > 電影頻道 > Cinemax > 聯合93

聯合93

Cinemax - 今日 10:00PM 節目表
 
本片則是描述911事件中最後一架起飛的飛機「聯合航空93號班機」的故事，機上乘客克服恐懼起身反擊，不惜犧牲自己性命，阻止劫機客遂行恐怖攻擊的意圖。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結

外部連結