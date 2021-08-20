丹佐華盛頓再度飾演以私刑替飽受不公平待遇的人伸張正義的羅伯麥考，而這次需要處理的是他私人的問題。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。