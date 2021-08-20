動物社交圈第1季:文化

社會動物的社交網絡，對生活每個層面都很重要，科學家在我們眼前揭露這些迷人關係的細微差別。這些關係可以有各種好處，像是促進合作、利及團體，但也有可能帶來壞處，跟人類一樣，動物的友情也有許多錯綜複雜的脈絡，有捨有得、有奉獻有犧牲，不同動物各有自己權衡的方式。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。