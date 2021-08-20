動物社交圈第1季:文化

社會動物的社交網絡，對生活每個層面都很重要，科學家在我們眼前揭露這些迷人關係的細微差別。這些關係可以有各種好處，像是促進合作、利及團體，但也有可能帶來壞處，跟人類一樣，動物的友情也有許多錯綜複雜的脈絡，有捨有得、有奉獻有犧牲，不同動物各有自己權衡的方式。