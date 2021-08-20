恐龍化石挖寶人第1季:肉食恐龍上路

這集的恐龍化石挖寶人節目中，一開始介紹克雷頓帶著幫手，努力整理表妹裘蒂之前發現的恐龍化石，他們把化石挖出整理後，先在化石外包上一層護套，接著再製作防滾籠，雖然是重大發現，但後續工作非常耗時費工，他們完全不能有任何閃失；另外，約翰則帶著姪子和鄰居麥克，在挖到一些鴨嘴恐龍骨骸後，很期待地大肆開挖，可惜卻沒挖出最有價值的頭骨，他們打算將挖掘現場轉賣；最後則是商業古生物學家傑瑞德，他因合約糾紛而失去搜尋場地，而且訴訟耗盡他的資金，他一定得有收穫才能繼續經營事業，只是現實似乎對他不利，收穫有限。