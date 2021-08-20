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戀上你的床VVVV

衛視卡式臺 - 今日 10:10PM 節目表
 
屈小喬是一名雜誌記者，每次遇男友分手，都要拿回自己的床褥。雜誌總編安排她跟進警方代言人高志強性無能的消息。其實志強在一次追?犯人的時候，產生了陰影因此不舉…

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