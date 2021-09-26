河中巨怪:謎樣水域第1季:毒物入侵

澳洲內陸的河流最近遭到攻擊，河中許多大型魚都消失了，甚至連鱷魚都離奇死亡，傑洛米來到非茲洛河調查凶手的真正身分，原來是因為這裡來了新的外來種，身上含有劇毒的蔗蟾，凡是吃掉蔗蟾的動物都會中毒死亡，蔗蟾替非茲洛河帶來的生態浩劫會就此一發不收拾嗎？