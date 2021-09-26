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河中巨怪:謎樣水域第1季:毒物入侵

動物星球 - 2021.09.26(日) 07:00PM 節目表
 
澳洲內陸的河流最近遭到攻擊，河中許多大型魚都消失了，甚至連鱷魚都離奇死亡，傑洛米來到非茲洛河調查凶手的真正身分，原來是因為這裡來了新的外來種，身上含有劇毒的蔗蟾，凡是吃掉蔗蟾的動物都會中毒死亡，蔗蟾替非茲洛河帶來的生態浩劫會就此一發不收拾嗎？

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