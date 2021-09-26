金礦的賭注遠征篇第4季:關鍵時機

派克一行人來到麥克拉倫家的礦場，位於富藏金礦的尤岡古陸，並以一天三千元的租金向他們租用了乾式風選機，進行為期兩天的探礦作業。正當派克忙著推土堆置礦砂的同時，泰樂和佛萊迪陷入淘金熱，一心只想劈開一顆掃出金屬反應的巨石。面對截然不同的採金方法，派克只能在麥克拉倫家的協助下邊做邊學，試著驗出礦場的效益。