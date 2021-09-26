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我家有一隻河東獅

衛視卡式臺 - 2021.09.26(日) 10:00PM 節目表
 
宋朝時期，有一烈女名月娥(張柏芝)，年輕貌美，但因武藝高強好打不平，並憎恨一夫多妻制，屢次相親屢遭挫折。就在其父母一籌莫展之時，月娥在演詩會上邂逅了一位瀟洒、正派才子陳季常(古天樂)。原來陳季常是蘇東坡(許紹雄)摯友，剛雲游歸來。月娥仰慕常之才華，二人一見如故，惺惺相惜。不料，一日皇上(毛堅)賜婚於二人，卻不知一場惡夢由此開始。

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