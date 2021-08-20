法蘭克的野生澳洲第1季:第1集

西班牙旅遊探險家和電視製作人法蘭克，帶領觀眾以一種幽默有趣的方式認識澳洲野生動物，介紹關於生物的科普知識。本集以達爾文的演化論為角度，首先走訪英國倫敦的自然史博物館，一見達爾文的象龜標本，然後前往澳洲本地，一探傳說中曾是達爾文飼養的亞達伯拉陸龜，名叫哈利葉，牠的壽命高達175歲，曾經是世界最長壽的動物。此外，法蘭克也帶領觀眾親身接觸當地獨有的生物，例如針鼴，透過介紹這種奇特的單孔目動物，為觀眾解說達爾文演化論中的趨同演化理論。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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