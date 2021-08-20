的士高唱片騎師陳福水，自命風流，與任職車房的好友沙皮及表弟海膽，組成 “求愛敢死隊”。某日，在巴士上陳福水遇見海膽的鄰居阿珠的好朋友兼同學余麗珍，美貌驚為天人，便展開熱烈追求，最後衝破種種阻障，獲得珍的垂青。但得珍的芳心後，陳福水便故熊復萌，將珍置諸腦後…