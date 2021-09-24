婆羅洲保衛隊第1季:野放母熊

沙巴的古老森林在遙遠的東北部，森林掩藏著廣大的哥曼洞，洞裡住了蝙蝠和金絲燕。當地工人會架半公里長的梯子，爬到離穴底30層樓高的半空中，採集金絲燕的燕窩。遊客來這裡看到這份工作不但危險，而且必須忍受蝙蝠糞與燕糞的惡臭，但燕窩的售價可媲美魚子醬，採集燕窩工作讓這座森林得以保存，以供洞穴裡的金絲燕覓食與築窩。婆羅洲馬來熊保育中心準備執行多年來的第二次野放工作。他們用直升機把待野放的馬來熊載到遠離人煙的泥火山，讓馬來熊在這裡的森林重獲自由。