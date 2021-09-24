歌廳經理兼樂隊領班司徒寶，曾是一名柔道高手，數年前不知何故放棄柔道，變得沉淪墮落，嗜賭酗酒。 好戰尚武的應屆柔道冠軍東尼慕名直指司徒寶挑戰；宿敵辣手阿岡又因當年一場未完的比賽找上門來，要和司徒寶決一雌雄。司徒寶的師傅琛已體弱年邁，帶著痴呆兒子阿正，為拯救這已成蕭條破落道場的柔道館，也來請求徒弟出山，幫助召回柔道館的聲譽。