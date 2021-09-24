歌廳經理兼樂隊領班司徒寶，曾是一名柔道高手，數年前不知何故放棄柔道，變得沉淪墮落，嗜賭酗酒。 好戰尚武的應屆柔道冠軍東尼慕名直指司徒寶挑戰；宿敵辣手阿岡又因當年一場未完的比賽找上門來，要和司徒寶決一雌雄。司徒寶的師傅琛已體弱年邁，帶著痴呆兒子阿正，為拯救這已成蕭條破落道場的柔道館，也來請求徒弟出山，幫助召回柔道館的聲譽。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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