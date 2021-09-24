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割喉之城

Cinemax - 2021.09.24(五) 10:00PM 節目表
四名好友在造成嚴重破壞的風災結束後捲入罪案。他們受當地幫派雇用，進行危險搶案，沒想到卻隨即遭到黑白兩道人馬的追捕。

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