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悍戰太平洋2: 起義時空

FOX Movies - 2021.09.24(五) 09:00PM 節目表
史塔克潘塔考斯特的兒子傑克與森真子重聚，帶領新一批機甲獵人駕駛員，包括競爭對手藍柏特和15歲的駭客艾瑪拉，一起對付新怪獸。

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