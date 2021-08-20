加拿大四季大自然第1季:第4集

冬天是加拿大生物最危險的季節，過冬的需求推動了動物其他三季的生活。冬天是最長的季節，北方的冬天至少持續半年。每年冬天有四十萬隻灰海豹會到塞布爾島來分娩，這是全球規模最大的灰海豹聚落。有些動物冬天時會冬眠，雖然會冬眠的主要是小型齧齒類，但是黑熊也會冬眠，牠們不吃不喝，也不排泄長達五個月。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
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