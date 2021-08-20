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加拿大四季大自然第1季:第4集

動物星球 - 今日 07:00PM 節目表
 
冬天是加拿大生物最危險的季節，過冬的需求推動了動物其他三季的生活。冬天是最長的季節，北方的冬天至少持續半年。每年冬天有四十萬隻灰海豹會到塞布爾島來分娩，這是全球規模最大的灰海豹聚落。有些動物冬天時會冬眠，雖然會冬眠的主要是小型齧齒類，但是黑熊也會冬眠，牠們不吃不喝，也不排泄長達五個月。

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