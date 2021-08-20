本賽季倒數第三場比賽在俄亥俄州的諾瓦克舉行，相較於前幾個比賽場地，這次的賽道狀況雖然比較好，但在低海拔、濕度高的環境中，還是相當考驗選手的調校與賽車功力。32位賽車好手進行第一輪淘汰賽，而前四名的積分拉鋸戰如今也進入白熱化的階段。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
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