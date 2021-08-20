本賽季倒數第三場比賽在俄亥俄州的諾瓦克舉行，相較於前幾個比賽場地，這次的賽道狀況雖然比較好，但在低海拔、濕度高的環境中，還是相當考驗選手的調校與賽車功力。32位賽車好手進行第一輪淘汰賽，而前四名的積分拉鋸戰如今也進入白熱化的階段。