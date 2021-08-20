加拿大四季大自然第1季:第3集

對加拿大生物來說，秋天是個變化很大的時節。兩百萬隻要飛到南美洲過冬的半蹼濱鷸在新布藍茲維省芬地灣的北岸停留，吃泥蝦，補足體力後再上路。哈得遜灣的北極熊開始往海上移動，等著海冰形成，秋天也是麋鹿的生殖季節。草原響尾蛇秋天時要找地洞過冬，有的會在地洞裡生小蛇。