加拿大四季大自然第1季:第3集

對加拿大生物來說，秋天是個變化很大的時節。兩百萬隻要飛到南美洲過冬的半蹼濱鷸在新布藍茲維省芬地灣的北岸停留，吃泥蝦，補足體力後再上路。哈得遜灣的北極熊開始往海上移動，等著海冰形成，秋天也是麋鹿的生殖季節。草原響尾蛇秋天時要找地洞過冬，有的會在地洞裡生小蛇。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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