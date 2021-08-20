舉辦在亞利桑那州土桑市的直線競速賽進行到賽事第二天，16名選手齊聚一堂，歷經一番激烈地廝殺，終於來到賽道王的決賽。除了賽事的優渥獎金之外，選手更在意的是當前積分排名。本季僅剩下三場比賽，所有人無不繃緊神經，全神貫注在每一場的表現上。