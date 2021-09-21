加拿大四季大自然第1季:第2集

對加拿大生物來說，夏天是個極端的季節，每年夏天在加拿大西部外海的荒島，會出現全球規模最大的北方海獅聚落，這也吸引了虎鯨來這裡打獵。北極熊夏天靠體內儲存的脂肪過活，海冰重新出現後，牠們才能再度獵殺海豹。但是哈得遜灣海邊的北極熊會殺獵白鯨，科學家以前不知道這種行為，也從來沒有人拍到過。夏天也是螢火蟲活躍的季節，數千隻閃亮的螢火蟲照亮夜空，揭開夏季最壯觀的求偶儀式。