加拿大四季大自然第1季:第2集

對加拿大生物來說，夏天是個極端的季節，每年夏天在加拿大西部外海的荒島，會出現全球規模最大的北方海獅聚落，這也吸引了虎鯨來這裡打獵。北極熊夏天靠體內儲存的脂肪過活，海冰重新出現後，牠們才能再度獵殺海豹。但是哈得遜灣海邊的北極熊會殺獵白鯨，科學家以前不知道這種行為，也從來沒有人拍到過。夏天也是螢火蟲活躍的季節，數千隻閃亮的螢火蟲照亮夜空，揭開夏季最壯觀的求偶儀式。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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