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探索頻道 - 2021.09.21(二) 06:15PM 節目表
 
位於乾燥沙漠裡的土桑直線賽道，是讓許多選手卻步的高難度賽道。在第六場賽道王比賽中，眾多選手齊聚一堂展開第一輪比賽，精彩絕倫及出乎意料的抽籤結果，竟讓第一輪比賽演變成史詩般的世紀對決。

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