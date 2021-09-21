富商曹老爺臨終時將遺產交給女兒曹飛飛，並將此事托付給曹二爺。但是曹老爺的不孝子和曹二爺的兒子大傻都覬覦這份財產。大傻抓住了靠行騙盜竊為生的小混混幸運星幫助他偷遺囑。曹老爺的兒子則找來了垃圾鳳冒充其妹飛飛去騙遺囑。幸運星在行竊時被發現，急中生智稱其是為了與飛飛見面。假扮曹飛飛的垃圾鳳不知內情，擔心露餡，便承認下來。於是幸運星與大傻將計就計。但兩人接觸日久，竟產生了感情。