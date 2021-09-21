富商曹老爺臨終時將遺產交給女兒曹飛飛，並將此事托付給曹二爺。但是曹老爺的不孝子和曹二爺的兒子大傻都覬覦這份財產。大傻抓住了靠行騙盜竊為生的小混混幸運星幫助他偷遺囑。曹老爺的兒子則找來了垃圾鳳冒充其妹飛飛去騙遺囑。幸運星在行竊時被發現，急中生智稱其是為了與飛飛見面。假扮曹飛飛的垃圾鳳不知內情，擔心露餡，便承認下來。於是幸運星與大傻將計就計。但兩人接觸日久，竟產生了感情。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。