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有線第一高清頻道 - 2021.09.21(二) 08:15PM

 

有線 (3) 澳門有線第三高清頻道，921日晚上八時十五分。“灣區升明月”大灣區中秋電影音樂晚會將在廣東省深圳市舉辦，眾多內地、香港、澳門、台灣的知名音樂人、電影人將齊聚粵港澳大灣區，共同唱響月圓之歌。

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